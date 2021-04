Amerikaanse overheid lanceert speciale taskforce tegen ransomware

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een nieuwe taskforce gelanceerd die zich gaat bezighouden met de aanpak van ransomware. Volgens het ministerie vormt ransomware niet alleen een economische bedreiging voor bedrijven, maar brengt het ook de veiligheid en gezondheid van Amerikanen in gevaar, zo laat The Wall Street Journal weten.

De Ransomware and Digital Extortion Task Force bestaat uit verschillende afdelingen en instanties, waaronder de FBI. De eenheid gaat zich richten op het delen van informatie, trainen van personeel en het coördineren van onderzoeken naar ransomware-aanvallen. Ook zal de taskforce een strategie opzetten en implementeren om de criminele bedrijfsvoering achter ransomware en het digitale ecosysteem waar de aanvallers gebruik van maken aan te pakken.

Tevens wordt er ingezet op het versterken van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en de samenwerking met internationale partners, meldt The Hill. Het afgelopen jaar werden tal van Amerikaanse bedrijven en overheden op zowel lokaal, staat als federaal niveau het slachtoffer van ransomware. Het ministerie noemt 2020 zelfs het ergste ransomware-jaar tot nu toe. "En als we niets doen zal een probleem dat al erg is alleen maar erger worden", zegt plaatsvervangend staatssecretaris van Justitie John Carlin.