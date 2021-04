Google Chrome kan inloggegevens tussen aanverwante websites delen

Met de volgende versie van Google Chrome kan de browser inloggegevens tussen aanverwante websites delen. Wanneer de gebruiker een account heeft op de website example.com kan Chrome straks aanbieden om daarmee ook in te loggen op example.co.uk als deze site van dezelfde achterliggende partij is, zo heeft Google bekendgemaakt.

Op dit moment biedt Chrome deze optie niet aan, wat ervoor kan zorgen dat hetzelfde wachtwoord voor verschillende domeinen in de browser wordt opgeslagen. Chrome 91 biedt gebruikers straks de optie om een opgeslagen wachtwoord voor alle aanverwante websites in te voeren die via Digital Asset Links (DALs) aan elkaar zijn gekoppeld.

Het Digital Asset Links (DAL)-protocol maakt het mogelijk voor een app of website om een verifieerbare verklaring over andere apps of websites te maken. Zo kan website A aangeven dat de inloggegevens die Chrome voor de site heeft opgeslagen ook voor website B zijn te gebruiken, zodat gebruikers niet op website B hoeven in te loggen als ze al op website A zijn ingelogd.

Bedrijven, organisaties of andere partijen die meerdere websites met hetzelfde accountsysteem hebben kunnen vanaf Chrome 91 ervoor zorgen dat de browser aan gebruikers aanbiedt om opgeslagen inloggegevens voor de ene website ook voor aanverwante websites te gebruiken. Hiervoor moeten de websites in kwestie wel een DAL-koppeling maken, wat is te doen door het toevoegen van een JSON-bestand. Chrome 91 staat gepland voor 25 mei.