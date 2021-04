Twitter verstuurt per ongeluk e-mail die vraagt om account te bevestigen

Twitter heeft per ongeluk een e-mail naar gebruikers verstuurd waarin hen werd gevraagd om hun Twitteraccount te bevestigen. Veel gebruikers dachten dat het om een phishingaanval of scam ging, mede omdat de e-mail onverwachts kwam. De e-mail had als onderwerp "Confirm your Twitter account" met de Twitternaam van de gebruiker en bevatte een grote knop genaamd "Confirm Now".

Via het officiële Twitter Support-account laat de microbloggingdienst weten dat het om een fout ging en het bericht niet verstuurd had moeten worden. Twittergebruikers die de e-mail hebben ontvangen hoeven hun account niet te bevestigen en kunnen het bericht negeren.