Ministerraad akkoord met verplichte digitale gegevensuitwisseling in de zorg

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat digitale gegevensuitwisseling in de zorg verplicht. Zorgverleners zullen straks medische gegevens verplicht elektronisch moeten uitwisselen. Volgens demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg worden gegevens in de zorg nog te vaak op papier, per fax of bijvoorbeeld via dvd’s uitgewisseld en dat kan voor problemen zorgen als gegevens niet goed worden overgenomen.

"Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners. Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt", aldus Van Ark.

Het is de bedoeling dat zorgverleners, ook al werken ze met verschillende systemen, gegevens over en weer kunnen uitwisselen. "De systemen die huisartsen en ziekenhuizen gebruiken moeten beter met elkaar gaan communiceren - vergelijkbaar met een wereldstekker die verbinding mogelijk maakt met andersoortige stopcontacten", zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Er zal worden begonnen met vier gegevensuitwisselingen, namelijk de Basisgegevensset Zorg, Beelduitwisseling, Digitaal Receptenverkeer en Verpleegkundige Overdracht. Tijdens deze processen worden gegevens uitgewisseld zoals informatie over allergieën of bloeddruk, MRI- of hartscans en medicatiegegevens. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.