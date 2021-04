Update wachtwoordmanager Passwordstate infecteert klanten met malware

Aanvallers zijn erin geslaagd om het updatemechanisme van de zakelijke wachtwoordmanager Passwordstate te compromitteren en zo een update te verspreiden die klanten met malware genaamd 'Moserpass' infecteerde. Het gaat om een zogenaamde supply-chain-aanval. Dat laat ontwikkelaar Click Studios in een waarschuwing op de eigen website en in een e-mail aan klanten weten (pdf).

Passwordstate is een on-premise webgebaseerde oplossing voor zakelijk wachtwoordbeheer. Volgens Click Studios wordt de wachtwoordmanager door 29.000 klanten en 370.000 it-professionals wereldwijd gebruikt, waaronder Fortune 500-bedrijven. Aanvallers wisten van 20 april tot en met 22 april het updatemechanisme te compromitteren en konden zo een besmette update onder klanten uitrollen.

Deze update downloadde weer een ander bestand dat informatie over het besmette systeem, zoals gebruikersnaam, domeinnaam, computernaam, draaiende services, en Passwordstate-data terugstuurde naar de aanvallers. Daardoor is er een risico dat wachtwoorden van klanten in handen van de aanvallers terecht zijn gekomen.

Updates voor de wachtwoordmanager die klanten handmatig installeren zijn niet door de aanvallers gecompromitteerd. Hoe de aanvallers toegang tot het updatesysteem konden krijgen is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Click Studios is er geen sprake van zwakke of gestolen inloggegevens. Click Studios adviseert klanten om alle wachtwoorden die ze in de wachtwoordmanager hebben opgeslagen te wijzigen.