Bekende beveiligingsonderzoeker Dan Kaminksky overleden

De bekende beveiligingsonderzoeker Dan Kaminsky is overleden, zo laat Marc Rogers, hoofd beveiliging van hackerconferentie Defcon op Twitter weten. Kaminsky werd in 2008 wereldnieuws door een kwetsbaarheid in het Domain Name System (DNS). Het beveiligingslek maakte het mogelijk om op de meeste nameservers cache poisoning-aanvallen uti te voeren en zo slachtoffers naar kwaadaardige websites door te sturen.

Kaminsky liet in 2005 zien dat een rootkit van Sony op bijna 570.000 computers draaide. Om te voorkomen dat er kopieën van cd's werden gemaakt installeerde Sony in het geheim een rootkit wanneer de cd via Windows werd afgespeeld. Het verwijderen van de rootkit kon ervoor zorgen dat het systeem beschadigd raakte. Daarnaast konden virussen en andere malware zich via de rootkit van Sony verbergen.

Kaminsky was ook de medeoprichter van securitybedrijf White Ops en werkte onder andere voor Cisco en secuyritybedrijf IOActive. Details over zijn overlijden zijn niet bekendgemaakt. Jeff Moss, oprichter van de Black Hat- en DefCon-hackerconferenties, laat weten dat er een YouTube-playlist van Kaminsky zal worden gemaakt. Tevens zal de onderzoeker worden voorgedragen voor de Internet Hall of Fame.