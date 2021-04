Belgische banken melden recordbedrag aan schade door phishing

Criminelen hebben vorig jaar door middel van phishing een recordbedrag van Belgische bankklanten weten te stelen, zo meldt Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken. In totaal werd er 34 miljoen euro gestolen tegenover 7,5 miljoen euro in 2019. Febelfin noemt geen slachtoffers voor 2020, maar spreekt over 67.000 frauduleuze transacties die via phishing plaatsvonden. In 2019 werden 12.400 personen slachtoffer van phishing.

Meer dan driekwart van de frauduleuze overschrijvingen werd door de banken ongedaan gemaakt, zowel door ze tijdig te detecteren en te blokkeren als door de buitgemaakte bedragen terug te vorderen. Deze bedragen zijn niet in het schadebedrag van 34 miljoen euro meegenomen. Febelfin noemt de aantallen en bedragen substantieel, maar stelt dat die niet vergeleken kunnen worden met voorgaande jaren. Voor het eerst rapporteert de koepelorganisatie namelijk over alle types van phishing en alle betalingstypes.

"Helaas stopt fraude niet bij de overgang naar een nieuw jaar. Alle signalen wijzen op een verderzetting van deze stijgende trend in 2021", aldus Febelfin. De organisatie liet onderzoek onder ruim tweeduizend Belgen uitvoeren. Daaruit blijkt dat 12 procent van de Belgische bevolking nog nooit gehoord heeft van phishing (pdf). Volgens Febelfin is het daarom belangrijk om te blijven inzetten op bewustzijnscampagnes.