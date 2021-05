Facebook weigert advertenties van Signal over verzamelde privédata

Facebook heeft meerdere advertenties van chatapp-ontwikkelaar Signal geweigerd waarin werd getoond welke persoonlijke informatie Facebook over gebruikers verzamelt en toegankelijk maakt voor adverteerders. Signal wilde op deze manier laten zien hoe het sociale netwerk te werk gaat, maar dat vond Facebook geen goed idee.

"Bedrijven zoals Facebook bouwen geen technologie voor jou, ze bouwen technologie voor je data. Ze verzamelen alles wat ze kunnen van Facebook, Instagram en WhatsApp om zichtbaarheid in mensen en hun levens te verkopen", zegt Jun Harada van Signal. Hoewel dit geen geheim is, is de manier waarop Facebook precies te werk gaat voor de meeste mensen onduidelijk, merkt Harada op.

Signal wilde dit duidelijk maken via de tools die Facebook zelf aanbiedt. Het techbedrijf beschikt over zoveel data over gebruikers dat het die in allerlei categorieën kan indelen. De gerichte advertenties van Signal, die op Instagram moesten verschijnen, lieten deze categorieën aan gebruikers zien. Facebook stond de advertenties niet toe en besloot het advertentie-account van Signal uit te schakelen.

"Facebook is meer dan bereid om een kijkje in het leven van mensen te verkopen, tenzij het is om mensen te vertellen over hoe hun data wordt gebruikt. Transparantie over hoe advertenties de data van mensen gebruiken is klaarblijkelijk genoeg om te worden verbannen. In Facebooks wereld is het enige geaccepteerde gebruik om voor je publiek te verbergen wat je doet", besluit Harada.