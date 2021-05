Google gaat automatisch tweestapsverificatie bij gebruikers inschakelen

Heb zo'n vermoeden dat dit gaat resulteren in dat je dan niet meer kunt inloggen bij Google, wanneer je iets geeft om jouw privacy.

Mocht dat zo zijn, is het een mooi moment om definitief afscheid te nemen van het Google-account (op de PC, wat eigenlijk enkel nog voor Gmail gebruikt wordt). Dit zou dan de zoveelste wijziging van Google zijn dat voor mij resulteert om 'n dienst van ze niet meer te gebruiken.



En waarom zou je klant bij een bedrijf willen zijn die nog niet eens aan ondersteuning doet? Voor een habbekrats heb je toegang tot een mailadres met ondersteuning (niet dat je het nodig hebt, maar wanneer het nodig is toch fijn wanneer contactgegevens zeer eenvoudig gevonden kunnen worden).

Jammer dat bedrijven menen massaal Google-diensten te moeten gebruiken. Het is vaak gratis, maar zouden deze bedrijven echt niets om de privacy van hun klanten/bezoekers geven? Wanneer je de moeite neemt om het te vragen, krijg je geen antwoord of slechts van 'wij voldoen aan de AVG'.