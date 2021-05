Reisbranche wil haast maken met invoering van coronapaspoort

De Reisbranche wil haast maken met invoering van een coronapaspoort nu de zomer voor de deur staat. Dit weekend liet demissionair premier Rutte weten dat lidstaten nog zes weken de tijd hebben om het coronapaspoort na goedkeuring op 21 juni landelijk in te voeren. Dat zou kunnen inhouden dat het coronapaspoort pas in augustus verschijnt.

"Natuurlijk gaan we proberen om die periode zo kort mogelijk te houden. Ik kan me zo voorstellen dat andere landen er belang bij hebben om dat ook te proberen, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. En dan moet die datum van 21 juni ook nog gehaald worden, anders wordt het allemaal nog weer later", aldus Rutte.

D66-Kamerlid Jan Paternotte wijst erop dat de regering tijdens een debat vorige week over testbewijzen heeft laten weten dat Nederland halverwege juni klaar is voor het coronapaspoort. "Daar reken ik wel op. Want in augustus liggen er alweer pepernoten in de winkels ter aankondiging van einde zomer", reageert Paternotte op Twitter.

"Er moet maximale druk gezet worden om de coronareispas eind juni klaar te hebben in Nederland", zegt Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel tegenover de Telegraaf. "We zijn het wachten beu. Al een jaar roepen we om Europese coördinatie en harmonisatie." Frank Oostdam van reiskoepel ANVR noemt de zaken rond het coronapaspoort 'bijzonder teleurstellend'.

Hij pleit voor een plan waarbij landen elkaars nationale qr-code gaan accepteren. Anders zou nog een vaccinatiedocument overwogen kunnen worden. "Wij verwachten dat landen nu zullen kijken naar bilaterale methodes om aan te tonen dat de reizigers gevaccineerd en getest zijn, zoals het gele paspoort of het vaccinatiekaartje van het RIVM”, zegt topman Steven van der Heijden van touroperator Corendon tegenover de Telegraaf.