Jumbo-supermarkt test camera's die lege schappen herkennen

Een filiaal van supermarktketen Jumbo in Brabant is een test begonnen met camera's die lege schappen kunnen herkennen. Volgens de Jumbo-winkel in het Noord-Brabantse Oirschot moeten de camera's helpen bij het voorraadbeheer. De informatie die via de camera's wordt verzamelt gaat de supermarkt gebruiken om de beschikbaarheid van producten te verbeteren. De camera's zijn geplaatst in het laatste gangpad van de winkel.

Het gebruik van de camera's is onderdeel van een test met elektronische schaplabels. Via deze labels is het mogelijk om prijzen en data in real-time aan te passen. Daarnaast zouden de labels voordelen bieden op het gebied van online bestellingen en voorraadmanagement. De Jumbo-supermarkt laat via een Facebookbericht weten dat klanten zich geen zorgen over hun privacy hoeven te maken. "Deze camera's worden niet gebruikt om klanten te filmen of fotograferen."

Een Alphense Jumbo-supermarkt kwam vorig jaar nog in het nieuws en werd door de Autoriteit Persoonsgegevens gewaarschuwd omdat het klanten via tientallen camera's in de gaten hield en hun gezichten scande. Het Jumbo-filiaal zette de gezichtsherkenning naar eigen zeggen in tegen winkeldieven. Jumbo liet weten dat het hier om een zelfstandige proef ging door de ondernemer die de vestiging runt. Het betreffende gezichtsherkenningssysteem is niet meer actief.