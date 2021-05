Bij ServerKast.com gestolen klantgegevens gebruikt voor phishingaanval

Een aanvaller heeft de klantgegevens van webwinkel ServerKast.com gestolen en die gebruikt voor phishingaanvallen, zo meldt DSIT, het bedrijf achter de webshop. Begin april ontvingen verschillende klanten van de webshop een bericht waarin werd gesteld dat hun pakket onderweg was, maar de verzendkosten niet waren betaald. Het ging hier echter om een phishingmail.

"De specifieke e-mailadressen waaraan deze berichten zijn verzonden deed vermoeden dat de gegevens uit onze administratie afkomstig zijn", aldus DSIT in een uitleg over het datalek. Uit het onderzoek dat werd ingesteld bleek dat een aanvaller toegang tot de administratie van de webshop heeft gekregen. De gestolen data is vervolgens gebruikt voor een phishingaanval. Volgens DSIT heeft de aanvaller naam, bedrijfsnaam, btw-nummer, e-mailadres, telefoonnummer en bestelgegevens in handen gekregen.

Het bedrijf laat weten dat het een groot deel van de phishingmails heeft kunnen tegenhouden. Daarnaast is de beveiliging aangescherpt en zijn wachtwoorden aangepast. Hoe de aanvaller toegang tot de klantgegevens kon krijgen is niet bekendgemaakt. Het datalek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. DSIT is naast ServerKast.com ook aanbieder van PatchKast.nl, PatchKast.com, PatchKast.be, UTP-Kabel.nl en Glasvezel-kabel.com. Op de andere websites wordt echter geen melding van een datalek gemaakt.