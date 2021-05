Onderzoeker: Apple Airtag kan aantonen wanneer bewoners niet thuis zijn

De Apple AirTags die vorige maand werden gelanceerd maken het mogelijk voor bijvoorbeeld inbrekers om te kijken of de bewoners van een woning thuis zijn of niet. Dat stelt beveiligingsonderzoeker Lukasz Krol. Via AirTags kunnen gebruikers voorwerpen terugvinden die ze kwijt zijn. AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen.

Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven. Door een AirTag bij een woning neer te leggen is het mogelijk om te zien of er een iPhone of andere iOS-apparaat in de buurt is. Via de Find My-app wordt namelijk doorgegeven wanneer ervoor het laatst contact tussen de AirTag en het iOS-apparaat was. Dit werkt met name goed bij bijvoorbeeld een losstaande woning of een locatie met weinig iPhone-gebruikers.

"Door de aanwezigheid van Apple-apparaten te detecteren, kan een achtergelaten AirTag, als proxy, eenvoudig achterhalen of iemands woning of kantoor leeg is", aldus Krol. De onderzoeker erkent dat de informatie die op deze manier kan worden verkregen niet perfect is. Het doelwit kan bijvoorbeeld buiten het bereik van de AirTag zijn en de aanval werkt daarnaast alleen wanneer de bewoners van een iPhone gebruikmaken. Toch kan zelfs grove data handig voor verkenningsdoeleinden zijn, merkt Krol op.