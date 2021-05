Apple: andere appstores toestaan vermindert veiligheid iOS-gebruikers

Het toestaan van andere appstores of plekken waar iOS-gebruikers apps kunnen downloaden vermindert hun veiligheid, zo liet Apple-topman Craig Federighi weten tijdens het proces tussen Apple en Epic Games. Als voorbeeld wees hij naar macOS, waar gebruikers wel van andere locaties software kunnen installeren en daardoor met meer malware te maken hebben, melden Bloomberg, Apple Insider en CNBC.

"Op de Mac hebben we nu een hoeveelheid malware die we onacceptabel vinden", stelde Federigh. Dit zou voornamelijk komen omdat gebruikers software kunnen installeren die niet door Apple is goedgekeurd. Dat maakt het minder veilig dan iOS en iPadOS, stelde Apples senior vice president software engineering. Het toestaan van andere appstores op iOS en iPadOS zou voor een "zeer, zeer slechte situatie voor onze klanten zorgen", waaronder "een enorme afname van hun veiligheid", liet Federighi weten. "IOS heeft de lat voor het beschermen van gebruikers veel hoger gelegd. De Mac haalt dat niet."

Vorig jaar ontdekte en verwijderde Apple zo'n 130 verschillende malware-exemplaren die honderdduizenden Macs hadden besmet. Eén exemplaar was zelfs voor 300.000 besmette systemen verantwoordelijk. Federighi vergeleek de Mac met een auto. "Je kunt ermee offroad gaan als je wilt en overal naar toe rijden. Dat is waar je voor hebt gekozen. Er is een bepaalde verantwoordelijkheid vereist. Met iOS wil je iets anders waar kinderen op een veilige manier met een iOS-apparaat kunnen omgaan. Het is echt een ander product."

Federighi kreeg de vraag of macOS een veilig platform is. Volgens de Apple-topman is de Mac van alle pc-apparaten de veiligste optie. "Wanneer goed bestuurd, net zoals een auto, en je weet hoe je moet rijden en je aan de regels houdt en zeer voorzichtig bent, dan ja. Wanneer je dat niet doet, ik ken een paar familieleden die malware op hun Macs hebben gekregen, maar ik geloof dat een Mac veilig is te bedienen."

De Apple-topman wees ook naar Android. "Het is algemeen bekend in de securitygemeenschap dat Android een malwareprobleem heeft." Aan de andere kant is Apples iOS erin geslaagd om malware buiten de deur te houden, merkte Federighi op. De advocaten van Epic Games stelden dat beveiligingsmaatregelen van macOS, zoals App Notarization en Mac Gatekeeper, naar iOS kunnen worden overgezet, om zo andere appstores mogelijk te maken. Federighi was het daar niet mee eens en noemde het een onpraktische oplossing.