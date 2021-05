Ministerie: coronapaspoort deelt meer medische data dan Nederland wilde

Het Europees digitaal coronapaspoort deelt meer medische data dan Nederland wilde, zo stelt het ministerie van Volksgezondheid tegenover Trouw. Begin deze maand werd al duidelijk dat het paspoort meer persoonsgegevens zou bevatten. Het EU Digital COVID Certificate is voor personen die zijn gevaccineerd, getest of van een coronabesmetting zijn hersteld. Het zal zowel in een digitale als papieren versie beschikbaar komen en een qr-code bevatten die instanties kunnen scannen.

Wie over een coronapaspoort beschikt zal niet met extra reisbeperkingen te maken krijgen, tenzij dit noodzakelijk en proportioneel is om de publieke gezondheid te beschermen. Bij het scannen van de qr-code krijgt de betreffende beambte een groen vinkje te zien en mag de persoon in kwestie bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig. Bij het scannen van de qr-code die voor Europees reizen is bedoeld worden echter meer medische gegevens getoond dan de Nederlandse overheid in eerste instantie wilde, aldus het ministerie.

Zo wordt ook het type vaccin, het aantal doses en datum van vaccinatie getoond. Ook wordt zichtbaar of iemand hersteld is van een coronabesmetting, negatief is getest of gevaccineerd is. Het ministerie claimt dat Nederland dat gegevens niet wilde laten zien, maar dat deze eis tijdens de onderhandelingen is gesneuveld. "Onze inzet bij het digitale certificaat is altijd geweest: een code die niet te herleiden valt naar de persoon. Maar met de EU-landen is nu wat anders afgesproken", aldus een woordvoerder van het ministerie tegenover Trouw.

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid maakte begin deze maand al bekend dat er twee verschillende qr-codes worden gegenereerd. Eén voor binnenlands gebruik en één voor het buitenland. "De qr-code ten behoeve van internationaal reizen zal, vanwege de eisen die de Europese verordening stelt, meer persoonsgegevens bevatten en is daarom privacygevoelig. De verwerking van persoonsgegevens dient veilig en AVG-conform te zijn. In de onderhandelingen over de verordening wordt nog over deze dataset nog gesproken", aldus de minister op 4 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

De qr-code die voor binnenlands gebruik is bedoeld kan worden gescand met de CoronCheck Scanner-app en toont de eerste letter van de voor- en achternaam, geboortedag en geboortemaand. In het geval van bijzondere, weinig voorkomende, combinaties van initialen worden de geboortedag en geboortemaand weggelaten.

"Met CoronaCheck Scanner wordt alleen gedurende een beperkt aantal seconden de initialen en de geboortemaand en -dag bij een geldig coronatoegangsbewijs getoond, zodat aan de hand van het legitimatiebewijs kan worden geverifieerd of het bewijs betrekking heeft op de toonder ervan. Vervolgens worden de gegevens uit CoronaCheck Scanner verwijderd", aldus de Jonge in een reactie op vragen van de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, die regelt dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten.

Vanaf 1 juli kan er binnen Europa met het coronapaspoort worden gereisd. De regering verwacht dat vanaf 30 juni in Nederland een groot deel van de samenleving ook zonder toegangstesten open kan.