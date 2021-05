Audiobedrijf Bose informeert personeel over datalek na ransomware-aanval

Audiobedrijf Bose heeft huidig en voormalig personeel geïnformeerd over een datalek nadat het slachtoffer van een ransomware-aanval was geworden. Op 7 maart ontdekte Bose dat systemen van het bedrijf in de Verenigde Staten besmet waren geraakt met ransomware. Het audioconcern was na de aanval eerst bezig met het herstellen van de getroffen systemen.

Vervolgens werd een forensisch onderzoek ingesteld. Daaruit bleek eind april dat de aanvallers, voordat ze de ransomware uitrolden, mogelijk eerst interne hr-bestanden hebben buitgemaakt. Deze bestanden bevatten namen, social-securitynummers en salarisgerelateerde gegevens van huidige en voormalige medewerkers van Bose. Getroffen medewerkers kunnen nu een jaar lang kosteloos gebruikmaken van een identiteitsbeschermingsdienst, zo blijkt uit een brief die Bose vorige week naar het personeel stuurde.

Tevens heeft het bedrijf het datalek bij het Amerikaanse ministerie van Justitie van de staat New Hampshire gemeld (pdf). In deze melding staan ook verschillende maatregelen die Bose naar aanleiding van de aanval heeft genomen.