Gemeente moet gegevens van oud-inwoners in jeugdhulpdossier vernietigen

De gemeente Langedijk moet de gegevens in het jeugdhulpdossier van een oud-inwoner en haar zoon vernietigen, zo heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald. De oud-inwoner had gevraagd om de gegevens te vernietigen, maar de gemeente weigerde dit. Volgens de gemeente moeten de gegevens in het jeugdhulpdossier op grond van de Jeugdwet minimaal twintig jaar na de laatste wijziging worden bewaard.

Over de zoon werden de afgelopen jaren meerdere zorgmeldingen gedaan. De moeder stelde dat het bewaren van de gegevens geen enkel doel dient. Er is volgens haar nooit jeugdhulp verleend en de gedane zorgmeldingen zijn nooit opgevolgd. De moeder liet verder weten dat het van groot belang is dat onjuiste informatie geen eigen leven blijft leiden en onnodig ingezet kan worden.

Tevens stelde de moeder dat het bewaren en volharden in de bewaarplicht het recht op de bescherming van haar persoonlijke levenssfeer schond, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De moeder acht alle informatie die de gemeente over haar en haar zoon heeft als een disproportionele inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer, omdat de gemeente niet terughoudend is wat betreft de dataminimalisatie.

De rechter oordeelt dat de gemeente de wet verkeerd toepast. Daarin staat namelijk dat de jeugdhulpverlener gegevens uit het dossier binnen drie maanden moet vernietigen als betrokkene daarom vraagt. Alleen wanneer het bewaren van de gegevens belang heeft voor anderen ligt dat anders. De gemeente heeft dit echter niet aangetoond en vond dat ook niet nodig.

"De rechtbank begrijpt niet hoe de gemeente tot de door haar gehanteerde uitleg is gekomen. Bij raadpleging van vakliteratuur en diverse eerdere uitspraken had de gemeente kunnen concluderen dat zij de wet onjuist toepaste. Er zijn immers al meer zaken geweest waarin ouders verzocht hebben om gegevens uit het jeugdhulpdossier te verwijderen", zo laat de rechter in het vonnis weten.

De rechter kreeg naar eigen zeggen de indruk dat er bij de gemeente een situatie is ontstaan waarbij het in de procedures met de moeder inmiddels gaat om gelijk krijgen en de gemeente daarbij de inhoud uit het oog verloren is. "Deze indruk van de rechtbank komt ook voort uit het feit dat de gemeente in deze procedure veel producties in het geding heeft gebracht, die privacygevoelige informatie over de moeder bevatten", merkte de rechter op.

Volgens de rechter heeft de gemeente door dit handelen de visie van de moeder onderstreept dat haar gegevens bij de gemeente niet in goede handen zijn. De rechtbank oordeelde dat de gemeente de gegevens in het jeugdhulpdossier van de moeder en haar zoon, ook voor zover die gegevens in het archiefsysteem (DMS) of in de vakapplicatie van de gemeente staan, moet vernietigen. Tevens moet de gemeente de proceskosten van de moeder van 1430 euro betalen.