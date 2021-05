Nieuwe identiteitskaart duurder door opslag van vingerafdrukken

De nieuwe identiteitskaart die op 2 augustus wordt gelanceerd zal door de opslag van vingerafdrukken enkele euro's duurder zijn dan de huidige id-kaart, zo heeft demissionair minister Knops van Binnenlandse Zaken tijdens een debat over de uitvoering verordening identiteitskaarten laten weten. Knops stelde ook dat bij de opslag van de biometrische gegevens de privacy is gewaarborgd.

Een Europese verordening is de reden dat er een nieuwe identiteitskaart verschijnt. Deze verordening stelt dat alle identiteitskaarten in de EU twee vingerafdrukken van de houder moeten bevatten. De vingerafdrukken staan alleen op de chip van de identiteitskaart. Zodra een id-kaart is uitgegeven worden de vingerafdrukken verwijderd uit de aanvraagsystemen.

"De nieuwe identiteitskaart zal duurder worden voor de aanvrager, omdat de kosten die gemoeid zijn met het afnemen van de vingerafdrukken doorberekend moeten worden. Dat zal leiden tot een verhoging van de leges die de uitgevende instanties, in dit geval de gemeenten, heffen", stelde Knops. Het gaat om een verhoging van 3,55 euro. Voor mensen die via ambassades in het buitenland een id-kaart aanvragen bedraagt de stijging 5,68 euro.

"Hoe weegt de staatssecretaris die toegevoegde waarde ten opzichte van de inherente risico's van het opslaan van meer biometrische gegevens? Kortom, ik hoor graag een reflectie op de proportionaliteit, want het gaat om een grote inbreuk op de privacy voor een onduidelijke opbrengst", vroeg D66-Kamerlid Van Ginneken aan Knops.

De minister stelt dat de opgeslagen vingerafdrukken uitsluitend mogen worden gebruikt voor de verificatie van de authenticiteit van het document en de verificatie van de identiteit van de houder. "Deze eisen werken rechtstreeks en zijn in Nederland al uitgewerkt in de paspoortwetgeving en de uitvoeringsregelgeving bij de AVG, waardoor aan al deze eisen wordt voldaan. Dat is dus volstrekt congruent, daarmee is er geen tegenstrijdigheid meer. Daarmee is de privacy voldoende geborgd", aldus Knops.