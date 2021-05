Betaaldienst Klarna logt gebruikers door fout in op andere accounts

Betaaldienst Klarna heeft met een technische storing te maken waardoor gebruikers worden ingelogd op de accounts van anderen. Vanwege het probleem heeft Klarna het inloggen via de app tijdelijk uitgeschakeld. Een paar uur geleden verschenen de eerste berichten van gebruikers die bij het inloggen in de accounts van andere gebruikers terechtkwamen.

Zo was het mogelijk voor onbevoegden om van andere gebruikers bankgegevens, adresgegevens, telefoonnummers, aankopen en andere informatie te bekijken. Klarna laat in een reactie op Twitter weten dat het met een technische storing te maken heeft en gebruikers daardoor tijdelijk niet in de app kunnen inloggen, maar verdere details worden niet gegeven.

Afgelopen februari stelde de Consumentenbond nog dat Klarna accounts van gebruikers onvoldoende beschermde, waardoor kwaadwillenden die eenvoudig zouden kunnen overnemen en misbruiken.