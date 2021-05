Mozilla gaat werking adblockers na overleg met ontwikkelaars niet beperken

Mozilla gaat de werking van adblockers in Firefox na overleg met extensie-ontwikkelaars niet beperken zoals het geval is bij Google Chrome. Twee jaar geleden kondigde Google Manifest v3 aan, een verzameling van aanpassingen hoe extensies binnen Chrome zullen werken. Sinds januari van dit jaar ondersteunt Chrome extensies die aan Manifest v3 voldoen, maar oude extensies werken ook nog steeds in Chrome.

Een van deze aanpassing in het nieuwe manifest betreft het uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Google heeft in de plaats van deze API een nieuwe API voorgesteld genaamd declarativeNetRequest (DNR). Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie.

Adblockers zouden hierdoor minder effectief advertenties kunnen blokkeren. Mozilla stelt dat DNR de werking van onder andere adblockers beperkt. De browserontwikkelaar is echter van plan om ondersteuning van Manifest v3 aan Firefox toe te voegen. Na overleg met adblocker-ontwikkelaars is nu besloten om zowel de webRequest API als DNR te ondersteunen.

Zodoende kunnen extensie-ontwikkelaars de API kiezen die voor hen en hun gebruikers het beste werkt. Mozilla zegt dat het de webRequest API blijft ondersteunen totdat er een betere oplossing is die alle belangrijke scenario's afdekt, aangezien DNR zoals het op dit moment door Chrome wordt geïmplementeerd niet voldoet aan de eisen van extensie-ontwikkelaars, zegt Mozillas Rob Wu. Wanneer Firefox Manifest v3 zal ondersteunen is nog onbekend.