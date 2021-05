Leimuidens bedrijf door middel van e-mailfraude voor 80.000 euro opgelicht

Ok dat is mogelijk als je medewerkers niet opletten (en het wordt gemakkelijker als je Microsoft software gebruikt want die laat vaak standaard niet het "technisch - dat is moeilijk!" e-mail adres zien maar alleen de naam van de gebruiker).

Maar wat ik niet snap is hoe een extra partij een parallelle communicatie kan opzetten zonder dat er een keer een legitieme communicatie tussendoor komt die de mensen laat denken "hee dat klopt niet met de situatie waarin ik denk dat we zitten".