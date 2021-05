Coronapaspoort over drie weken klaar voor binnenlands gebruik

Het coronapaspoort van de overheid waarmee houders kunnen aantonen dat ze zijn getest of gevaccineerd zal naar verwachting over drie weken klaar zijn voor binnenlands gebruik, zo heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De CoronaCheck moet in de week van 21 juni in staat zijn om op basis van zowel vaccinatiegegevens als een negatieve test een qr-code te genereren waarmee gebruikers toegang tot locaties en evenementen kunnen krijgen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt voor gegevens die zijn opgeslagen in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM, GGD-systemen of in het ZKVI (Ziekenhuizen Kunnen Vaccinatie Invoeren)-systeem.

Voor mensen die zich hebben laten vaccineren, maar bijvoorbeeld vanwege privacyredenen niet willen dat hun gegevens minimaal 20 jaar lang worden bewaard, wordt er over drie weken ook een webportaal gelanceerd waarmee deze personen alsnog een vaccinatiebewijs kunnen genereren. "Ik ben in gesprek met de uitvoerende partijen van het vaccinatieprogramma om het proces van deze alternatieve route verder uit te denken en zo goed mogelijk in te richten", stelt De Jonge.

Op 1 juli zullen ook herstelbewijzen aan CoronaCheck worden toegevoegd, voor zowel binnenlands gebruik als voor reizen binnen de EU. Voorwaarde is wel dat er een positieve test is afgenomen door de GGD. Ook zal het vanaf 1 juli mogelijk zijn om binnen CoronaCheck de Europese qr-code te genereren waarmee er binnen de EU kan worden gereisd.

Bij het scannen van de qr-code die voor Europees reizen is bedoeld worden meer medische gegevens getoond dan bij de qr-code voor binnenlands gebruik. Zo worden ook het type vaccin, het aantal doses en datum van vaccinatie getoond. Ook wordt zichtbaar of iemand hersteld is van een coronabesmetting, negatief is getest of is gevaccineerd.

De qr-code die voor binnenlands gebruik is bedoeld kan worden gescand met de CoronCheck Scanner-app en toont de eerste letter van de voor- en achternaam, geboortedag en geboortemaand. In het geval van bijzondere, weinig voorkomende, combinaties van initialen worden de geboortedag en geboortemaand weggelaten.