Mozilla: huidig advertentie-ecosysteem is fundamenteel gebroken

Het huidige advertentie-ecosysteem op internet is fundamenteel gebroken en schadelijk voor zowel mensen als het web, zo stelt Mozilla. De Firefox-ontwikkelaar wil dat bij alle nieuwe advertentietechnologieën de privacy van gebruikers voorop staat en de ontwikkeling en voorstellen op een open en transparante wijze plaatsvinden.

De afgelopen jaren maakte de advertentie-industrie voornamelijk gebruik van trackingcookies om mensen op het web te volgen en gerichte advertenties te tonen. Steeds meer browsers blokkeren trackingcookies waardoor adverteerders naar alternatieve oplossingen zoeken om mensen toch te kunnen blijven volgen en gerichte advertenties te laten zien.

Mozilla hoopt dat alle partijen die hierbij zijn betrokken zich zullen inzetten om advertenties privacyvriendelijker te maken. "We hebben een echte kans om de privacy van online adverteren te verbeteren, in een industrie die al jaren geen privacyverbeteringen heeft doorgemaakt", aldus de browserontwikkelaar. "We moeten deze kans niet verspillen."

Er zijn echter verschillende nieuwe voorgestelde advertentietechnologieën waarvan de privacyeigenschappen lastig te beoordelen zijn. Als het aan Mozilla ligt stellen alle partijen die met deze technologieën zijn drie vragen. Als eerste of de technologie goed is voor gebruikers en het web. Ten tweede of de technologie de privacy en security van gebruikers verbetert en een minimale hoeveelheid data verzamelt en als derde of de technologie als open standaard wordt ontwikkeld.

Binnenkort komt Mozilla met een visie over Google FLoC, een nieuwe trackingmethode van het techbedrijf. Bij Federated Learning of Cohorts (FLoC) worden Chrome-gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Verschillende grote websites en de browser Brave lieten al weten dat ze FLoC zullen blokkeren.