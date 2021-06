Politiemedewerkster verdacht van gebruik politiesystemen voor privézaken

Een 58-jarige medewerkster van de Landelijke Eenheid van de politie wordt verdacht van het gebruik van politiesystemen voor privézaken. De vrouw zou in systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over haar ex-partner en van mannen met wie zij een date had. Ook zou de politiemedewerkster informatie hebben gezocht over een man die een woning in de straat achter haar had gekocht en een contact op Facebook dat van een dodelijk ongeval getuige was geweest, meldt RTV Utrecht.

De vrouw werkte in Driebergen op de administratie van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Landelijke Eenheid. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de medewerkster zich schuldig gemaakt aan schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De politiemedewerkster is inmiddels geschorst en door de politie strafontslag aangezegd. De vrouw liet tegenover de rechter weten dat ze eenzaam was en zocht naar een stabiele relatie met een betrouwbare man.