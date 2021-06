Reuters: VS gaat ransomware zelfde prioriteit als terrorisme geven

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat onderzoeken naar ransomware-aanvallen dezelfde prioriteit als terrorisme geven, zo meldt persbureau Reuters op basis van een bron bij het ministerie. Zo moeten onderzoeken centraal worden gecoördineerd door de Ransomware Task Force in Washington, die recentelijk werd gelanceerd door de Amerikaanse overheid.

Door alle ransomware-aanvallen in de VS centraal te verzamelen willen de autoriteiten connecties tussen aanvallers in kaart brengen en zo uiteindelijk de gehele keten verstoren. De recente ransomware-aanval op de Colonial Pipeline Company laat volgens het ministerie de groeiende dreiging van ransomware en digitale afpersing voor de Verenigde Staten zien. Daarbij wordt gesproken over een dreiging voor de nationale en economische veiligheid van het land.

Daarnaast wil het ministerie dat ook onderzoeken naar het bredere cybercrime-ecosysteem worden gedeeld met de autoriteiten in Washington, zoals diensten om antivirussoftware te omzeilen, illegale online fora en marktplaatsen, cryptobeurzen, hostingdiensten die criminelen faciliteren, botnets en online witwasdiensten.