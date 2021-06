EU presenteert plan voor Europese digitale identiteit voor burgers

De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor een Europese digitale identiteit voor burgers, die zich daarmee in de gehele Europese Unie moeten kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren. De Europese Commissie stelt dat het gebruik van de identiteit door burgers vrijwillig zal zijn.

"De nieuwe Europese digitale identiteitswallets zal alle Europeanen in staat stellen om online diensten te gebruiken zonder dat ze private identificatiemethodes moeten gebruiken of onnodig persoonlijke data moeten delen. Met deze oplossing zullen ze volledige controle hebben over de data die ze delen", aldus de Europese Commissie. Naast het identificeren van gebruikers zal de wallet-app het ook mogelijk maken om bepaalde persoonlijke kenmerken te bewijzen, zoals iemands leeftijd.

"Elke keer dat een app of website ons vraagt om een nieuwe digitale identiteit aan te maken of via een groot platform in te loggen, hebben we geen idee wat er in werkelijkheid met onze data gebeurt. Daarom doet de Commissie het voorstel voor een veilige Europese e-identiteit. Eén die vertrouwen is en die burgers overal in Europa kunnen gebruiken om van alles te doen, van het betalen van belastingen tot het huren van een fiets. Een technologie waar we zelf bepalen welke data wordt gebruikt en op wat voor manier", zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Om ervoor te zorgen dat de Europese digitale identiteit zo snel mogelijk werkelijkheid wordt gaat het voorstel van de EC van een aanbeveling vergezeld. De Commissie verzoekt de lidstaten uiterlijk in september 2022 een gemeenschappelijke toolbox op te zetten en onmiddellijk met de nodige voorbereidende werkzaamheden te beginnen. Deze toolbox moet de technische architectuur, normen en richtsnoeren omvatten.

Parallel aan het wetgevingsproces zal de Commissie met de lidstaten en de particuliere sector samenwerken aan technische aspecten van de Europese digitale identiteit. Via het programma Digitaal Europa zal de Commissie de uitvoering van het Europees kader voor digitale identiteit ondersteunen.

"De Europese digitale identiteit zal ons in staat stellen om in elke lidstaat hetzelfde te doen als thuis, zonder extra kosten en met minder hindernissen", zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging. "Dit geeft ons een unieke gelegenheid nog meer te ondervinden wat het betekent om in Europa te leven en Europeaan te zijn."