Ouderenbond pleit voor eenvoudig papieren coronapaspoort

Ouderenbond ANBO pleit voor de invoering van een eenvoudig papieren coronapaspoort, aangezien niet alle ouderen een moderne smartphone hebben. "In de plannen voor een Europees coronapaspoort gaat de aandacht nu vooral uit naar een digitale versie, een qr-code in een app op de telefoon", aldus de ANBO. Naast het feit dat niet alle ouderen over een smartphone beschikken weten volgens de ouderenbond ook niet alle ouderen hoe ze hun papieren vaccinatiebewijs via de computer kunnen printen.

Het coronapaspoort zal zowel in digitale als papieren vorm beschikbaar komen en moet 1 juli klaar zijn. ANBO vreest dat het voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn te ingewikkeld wordt. "Terwijl juist ouderen veel reizen en na de coronaperiode behoefte hebben om weer op pad te gaan", zo gaat de ouderenbond verder. Volgens ANBO is een stempel in het gele boekje een mooie oplossing.

Op dit moment zijn er nog geen internationale afspraken over een vaccinatiebewijs voor de coronavaccinatie, stelde demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid eind mei. Nederland geeft ook nog geen vaccinatiebewijzen uit voor coronavaccinaties. Sommige GGD'en schrijven de vaccinatie echter wel bij in het gele boekje.

"Gelet op het minimaliseren van administratieve last bij het vaccineren zal ik de GGD’en niet verplichten de bijschrijving nu te faciliteren. Komende weken schalen de GGD’en op naar ruim anderhalf miljoen vaccinaties per week. Een verplichting de aanvullende aantekening in het gele boekje op te nemen in de vorm van een stempel of handtekening zou bij zulke aantallen een onnodige extra administratieve last zijn die geen meerwaarde heeft ten opzichte van het bewaren van het registratiekaartje", aldus de minister.

GGD GHOR Nederland liet afgelopen donderdag weten dat alle GGD'en vanaf maandag 7 juni coronavaccinaties in het gele boekje registreren als daar om wordt gevraagd. Het invouwen van de registratiekaart in het gele boekje wordt nog steeds aangeraden. Wie al gevaccineerd is zou op korte termijn een stempel bij de GGD moeten kunnen halen. De ANBO merkt op dat de stempel in het gele boekje nog geen officieel alternatief is voor het coronapaspoort. "Dat moet nog internationaal worden afgesproken. Of en wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk."