SP wil dat gemeenten stoppen met monitoren van burgers via nepaccounts

Door eMilt: En over 1 of 2 jaar klaagt de SP weer dat er zoveel misbruik wordt gemaakt van bijstandsuitkeringen en dat de gemeentes beter hun best moeten doen om fraude op te sporen. Tja, SP... <zucht>

Ja kijk, dat is misschien wel zo, maar het is niet het een of het ander. Het alternatief voor geen fraudebestrijding is niet het schenden van de wet. Dat wil zeggen: je kan willen dat fraude bestreden wordt, en tegelijkertijd willen dat gemeenten zich aan de wet houden. In de wet is vastgelegd dat alleen politie en inlichtingendiensten onder strikte voorwaarden nepaccounts mogen gebruiken. Gemeenteambtenaren mogen dit dus niet. De fraude met uitkeringen moet dus op andere manieren worden bestreden, of de wet moet worden aangepast zodat die ambtenaren deze methode wel mogen gebruiken. De kern van een rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. Dat is hier met deze ambtenaren niet het geval, en dus moet het stoppen. Dat wil niet zeggen dat het bestrijden van uitkeringsfraude niet gewenst is, dat moet echter gebeuren op een wijze die niet botst met de wet. Met andere woorden: je schetst een valse tegenstelling; alsof de twee uitersten de enige twee mogelijke alternatieven zijn. Dat is niet het geval, fraudebestrijding is ook mogelijk binnen de kaders van de wet waar de overheid zich aan dient te houden.