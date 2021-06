Encryptiesoftware PGP bestaat 30 jaar, maar nieuwe crypto-oorlog dreigt

Afgelopen zondag was het precies dertig jaar geleden dat de eerste versie van encryptiesoftware Pretty Good Privacy (PGP) op internet verscheen. Inmiddels is sterke encryptie overal aanwezig, maar dreigt er ook een nieuwe crypto-oorlog, zo waarschuwt PGP-bedenker Philip Zimmermann in een essay over de dertigste verjaardag van zijn software.

PGP versie 2.0 verscheen in september 1992 en ondersteunde tien buitenlandse talen, draaide op verschillende platformen en bood allerlei nieuwe functies waardoor het de meestgebruikte methode werd voor het versleutelen van e-mail. Zimmermann werd doelwit van een strafrechtelijk onderzoek of hij de Amerikaanse wapenexportwetgeving had overtreden. De Amerikaanse autoriteiten lieten het onderzoek begin 1996 vallen, maar stelden nog steeds beperkingen aan het exporteren van encryptiesoftware. In 2000 werden de beperkingen opgeheven.

Sinds de lancering van PGP 1.0 zijn er dertig jaar verstreken en is sterke encryptie overal aanwezig, van vpn's en browsers tot bank-apps, schijfversleuteling, cryptovaluta en het Tor-netwerk. Volgens Zimmermann is deze ontwikkeling niet meer tegen te houden, maar is dat toch wat verschillende overheden proberen. Onder andere Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere liberale democratieën hebben zich tegen end-to-end encryptie uitgesproken.

"Twintig jaar nadat de we dachten de crypto-oorlog te hebben gewonnen. Is het weer nodig om te mobiliseren?", vraagt de PGP-bedenker zich af. Volgens Zimmermann is de noodzaak op het recht op privégesprekken nooit belangrijker geweest. "Veel democratieën glijden af naar populistische autocratieën. Gewone burgers en grassroots politieke bewegingen moeten zich zich zo goed als mogelijk tegen deze opkomende autocratieën beschermen."

Zimmermann waarschuwt dat wanneer een autocratie een overal aanwezige surveillance-infrastructuur bouwt of erft, het bijna onmogelijk wordt om politieke oppositie te organiseren, zoals in China het geval is. En het gaat niet alleen om de persoonlijke veiligheid, ook de nationale veiligheid staat op het spel, aldus de PGP-bedenker. Hij wijst onder andere naar het gebruik van Huawei voor de 5G-infrastructuur in Europa. Zimmermann stelt dat producten met end-to-end encryptie essentieel voor de Europese nationale veiligheid zijn en er op beleidsterrein moet worden gestreden om het recht op end-to-end encryptie te behouden.