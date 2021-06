TransIP stopt tijdelijk met HashCheckService wegens onterecht verwijderen afbeeldingen

Hostingprovider TransIP heeft besloten om de HashCheckService die servers scant op de aanwezigheid van kindermisbruikmateriaal tijdelijk uit te schakelen nadat WordPress-afbeeldingen onterecht als het gewraakte materiaal waren aangemerkt en daardoor mogelijk bij klanten zijn verwijderd.

Via de HashCheckService, die wordt aangeboden door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), kunnen internetbedrijven en hostingproviders aan de hand van hashes controleren of er kinderpornografisch materiaal op hun servers staat. De database van de HashCheckService bevat meer dan 3,2 miljoen hashes van bekend online kinderpornografisch beeldmateriaal.

Door middel van een API (application programming interface) kunnen providers de database benaderen en kijken of de hashes van bestanden op hun servers overeenkomen met de hashes van de database. TransIP maakte de HashCheckService vorig jaar beschikbaar voor klanten. Die kunnen zo, wanneer ze de service inschakelen, hun webhostingserver laten scannen op de aanwezigheid van kindermisbruikmateriaal.

De hashes waarvan de dienst gebruikmaakt zijn afkomstig van de Nationale Politie, Interpol en het National Center for Missing & Exploited Children. "De database wordt continu aangevuld door internationale politieorganen, waarbij er nu ondanks meervoudige controle een serie standaardafbeeldingen van WordPress-installaties en plugins is meegenomen", laat TransIP in een e-mail aan klanten weten.

Hierdoor zijn deze WordPress-afbeeldingen aangemerkt als kindermisbruikmateriaal en kunnen zo bij een scan automatisch worden verwijderd. "Het gaat hier met nadruk niet om persoonlijke afbeeldingen. Het betreft afbeeldingen die automatisch worden aangevuld door WordPress bij het uitvoeren van updates. We adviseren je dan ook om te kijken of je deze handmatig kunt uitvoeren", aldus TransIP.

Vanwege het incident heeft de hostingprovider besloten om het gebruik van de HashCheckService voorlopig in zijn geheel te pauzeren. "De garanties op de integriteit van de data vanuit het EOKM blijken onvoldoende. Hierover zijn wij met hen in overleg, maar totdat hier een oplossing voor komt laten wij de service uitgeschakeld. Dit betekent dat wij in de tussentijd niet je webhostingpakket(ten) kunnen scannen", maakt de provider duidelijk.