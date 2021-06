Justitie wacht met gebruik Google Workspace totdat aan AVG wordt voldaan

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal geen gebruikmaken van Google Workspace zolang de software niet aan de AVG voldoet, zo heeft demissionair minister Grapperhaus afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten. De minister reageerde op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het ministerie wil Google Workspace, voorheen bekend als G Suite Enterprise, gaan inzetten. Voorafgaande werd er een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd. Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico's te verkleinen.

Uit de DPIA kwam naar voren dat erbij het gebruik van Google Workspace persoonsgegevens worden verwerkt en dit niet volgens de regels van de AVG gebeurt. Zo is er een gebrek aan doelbinding en transparantie over de inhoudelijke gegevens, is er geen grondslag voor Google en de verwerkingsverantwoordelijke, ontbreken er privacycontroles voor beheerders en gebruikers, is er een gebrek aan controle over het delen van gegevens met verwerkers en derde partijen en kunnen betrokkenen hun AVG-rechten niet uitoefenen.

"Na gesprekken tussen de minister van Justitie en Veiligheid en Google zijn deze risico’s naar het oordeel van de minister in onvoldoende mate gemitigeerd. De minister heeft daarom over deze risico’s een verzoek om voorafgaande raadpleging ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zo laat de privacytoezichthouder weten. De AP adviseerde de minister om Google Workspace niet te gebruiken totdat er antwoord op een aantal fundamentele vragen kan worden gegeven.

Deze antwoorden moeten vervolgens in de DPIA worden verwerkt. "Pas wanneer er geen hoge restrisico’s uit de aangepaste DPIA volgen kan het gebruik van Google Workspace, bij behoefte, worden gestart", laat Grapperhaus aan de Tweede Kamer weten. Volgens de minister heeft Google in een reactie op het advies van de AP aangegeven dat het zal meewerken om de gevonden problemen op te lossen.

Het Strategisch Leveranciersmanagement Rijksoverheid (SLM Rijk) en Google zijn inmiddels in overleg over het opvolgen van het advies, waarbij het de bedoeling is dat er begin augustus overeenstemming is bereikt. "Met het uitvoeren van de DPIA, de daaropvolgende adviesaanvraag bij de AP en het op basis daarvan voort te zetten onderzoek door SLM Rijk geef ik vervolg aan een zorgvuldig proces, dat conform de voorschriften in de AVG verloopt", besluit de minister zijn brief aan de Tweede Kamer.