IKEA Frankrijk krijgt 1 miljoen euro boete voor bespioneren van personeel

De Franse tak van meubelgigant IKEA moet een boete van 1 miljoen euro betalen wegens het bespioneren van personeel en sollicitanten, zo heeft een Franse rechtbank geoordeeld. De voormalige ceo van IKEA Frankrijk kreeg wegens de opslag van persoonsgegevens een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 50.000 euro opgelegd.

De meubelketen bleek privédetectives en politieagenten te hebben gebruikt om privégegevens over personeel te verzamelen. Er werd onder andere informatie verzameld over de persoonlijke financiën van medewerkers en wat voor auto's ze reden, maar ook of ze in een vakbond actief waren. Volgens personeelsvertegenwoordigers werd de informatie in sommige gevallen tegen vakbondsleiders gebruikt of in geschillen met klanten.

Tevens werden agenten betaald voor het verstrekken van politiebestanden. De spionage, die volgens de aanklager tegen vierhonderd medewerkers was gericht, kwam in 2012 aan het licht, zo meldt persbureau AFP. Vijftien personen waren door het Franse openbaar ministerie aangeklaagd, waaronder vier politieagenten alsmede voormalige topfunctionarissen en winkelmanagers.

IKEA zou jaarlijks 600.000 euro aan een privaat beveiligingsbedrijf hebben betaald voor het doorlichten van personeel. Naar aanleiding van het schandaal ontsloeg IKEA vier managers en voerde nieuw beleid door, aldus de BBC. IKEA zegt het vonnis te bestuderen om te zien of er verdere maatregelen zijn vereist om surveillance tegen te gaan.