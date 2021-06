Kabinet wil telecomproviders verplichten om telefoonspoofing aan te pakken

Het kabinet komt later dit jaar met een voorstel om de Telecommunicatiewet zo aan te passen dat telecomproviders worden verplicht om telefoonspoofing aan te pakken. Dat laat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Bij telefoonspoofing krijgt de persoon die wordt gebeld een ander telefoonnummer te zien dan het werkelijke nummer van de beller. Hier wordt onder andere misbruik van gemaakt bij bankhelpdeskfraude. Hierbij bellen oplichters mensen op en doen zich voor als bankmedewerker. Daarbij zorgen ze ervoor dat bij het slachtoffer het telefoonnummer van de bank wordt getoond. Vervolgens wordt het slachtoffer misleid om een groot geld bedrag naar een rekening van de bank over te maken. In werkelijkheid gaat het om een rekening van een katvanger.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde in april dat criminelen vorig jaar door middel van telefoonspoofing 26,7 miljoen euro hebben buitgemaakt. Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers van telefoonspoofing met terugwerkende kracht te vergoeden. 96 procent van de slachtoffers is inmiddels vergoed.

Het kabinet wil de Telecommunicatiewet gaan aanpassen met aanvullende maatregelen tegen phishing, onder meer door een effectievere werking van het spoofingverbod. De regels voor nummerdoorgifte, de afzenderinformatie van een oproep of bericht, zullen daarbij worden aangepast. Ook zullen er regels voor alfanumerieke informatie gaan gelden.

"Bij de regels voor nummerdoorgifte zullen concrete verplichtingen bij telecomaanbieders worden gelegd, en zal nadrukkelijk ook de rol van de aanbieder van de telecomdienst van waaruit de oproep plaatsvindt of het bericht wordt gestuurd, worden geadresseerd", stelt Grapperhaus, die toevoegt dat met de wetswijziging er wordt aangesloten bij Europees beleid. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar ter consultatie worden aangeboden.