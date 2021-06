Europarlementariërs starten coalitie voor trackingvrije advertenties

Een groep van negentien Europarlementariërs is een coalitie gestart voor trackingvrije advertenties op internet. De Tracking-free Ads Coalition, die door allerlei burgerrechtenbewegingen en privacyorganisaties wordt gesteund, wil via beleid het gebruik van persoonlijke data voor advertentiediensten reguleren.

"Het is tijd om een einde te maken aan het businessmodel dat onze jongeren, privacy, adverteerders en uitgevers schaadt. Laten we een einde maken aan advertenties die op persoonlijke data zijn gebaseerd", zegt Europarlementariër en mede-initiator Paul Tang. 25 organisaties ondersteunen de coalitie, waaronder Bits of Freedom, Freedom Internet en de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi.

Volgens Tang moeten alle opties worden ingezet om de samenleving tegen de "schadelijke werkwijze" van Big Tech te beschermen. "Handhaving van de AVG en ePrivacy zijn noodzakelijkheden, maar we moeten niet vergeten hoe Big Tech onze eerdere pogingen om deze sector te reguleren omzeilde", aldus de Europarlementariër.

De coalitie wil door een aanpassing van de Europese Digital Services Act een einde aan tracking bij advertenties maken. "Het voorstel raakt techgiganten Google, Facebook en Amazon die elk jaar miljarden euro's verdienen door stiekem alle internetgebruikers te bespioneren", aldus de coalitie in een persbericht.