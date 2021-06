Burger zonder DigiD kan papieren vaccinatiebewijs laten maken

Burgers die niet over een DigiD beschikken en tegen corona zijn gevaccineerd kunnen de organisatie die het vaccin heeft toegediend vragen om een papieren vaccinatiebewijs te maken. Dat laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid weten op vragen van Forum voor Democratie (FvD).

FvD-Kamerlid Van Houwelingen stelde vragen over de CoronaCheck-app waarmee burgers kunnen aantonen dat ze zijn getest, gevaccineerd of hersteld van corona. "Is het straks mogelijk deze app zonder DigiD te gebruiken? Indien dit niet het geval is, hoe wordt ervoor gezorgd dat burgers zonder een DigiD ook van deze app gebruik kunnen maken?", vroeg Van Houwelingen aan de minister. "DigiD is niet vereist om toegang tot de app te verkrijgen. Het kunnen tonen van een qr-code met de app moet namelijk ook offline mogelijk zijn, waar DigiD een online verbinding vergt", antwoordt De Jonge.

Vanaf eind juni is het mogelijk om in de CoronaCheck-app een vaccinatiebewijs te genereren in de vorm van een qr-code. Er staat in de uitleg van de app nog niet specifiek vermeld dat dit alleen mogelijk is door in te loggen via DigiD. Deze vereiste staat wel expliciet vermeld voor mensen die een papieren vaccinatiebewijs willen printen. Dat kan via coronacheck.nl/print. Hiervoor moet echter worden ingelogd met DigiD. "Wil je een bewijs maken van je vaccinatie(s), log dan altijd in met DigiD", aldus de uitleg.

"Aan burgers die nog geen DigiD hebben, wordt het advies gegeven om er tijdig een aan te vragen. Voor de situaties waarin een persoon toch niet beschikt of kan beschikken over een DigiD wordt een uitzonderingssituatie gecreëerd waarbij iemand bij de organisatie die het vaccin heeft toegediend een papieren bewijs kan maken voor de gevaccineerde persoon", laat De Jonge verder in zijn antwoord op de vraag van Van Houwelingen weten.

De minister voegt toe dat voor het ophalen van testresultaten bij de GGD en voor het ophalen van vaccinatiegegevens het gebruik van DigiD is vereist. "Dit om op betrouwbare manier de identiteit van de aanvrager te kunnen vaststellen en op basis daarvan de achterliggende databases te kunnen bevragen. Om bij de GGD online een test aan te vragen, testresultaat in te zien of vaccinatieafspraak te maken is ook nu DigiD vereist."