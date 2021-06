Oprichter antivirusbedrijf McAfee, John McAfee, op 75-jarige leeftijd overleden

Oprichter van antivirusbedrijf McAfee, John McAfee, is op 75-jarige tijd overleden. Volgens de Catalaanse autoriteiten heeft McAfee, die sinds eind vorig jaar vastzat in een Spaanse cel, zelf een einde aan zijn leven gemaakt, zo meldt persbureau AP. De Amerikaanse autoriteiten hadden Spanje om zijn uitlevering gevraagd. Volgens de openbaar aanklager in de VS had McAfee zich schuldig gemaakt aan belastingontduiking.

Op verzoek van de VS werd McAfee vorig jaar oktober in Spanje aangehouden. Sindsdien zat hij in de gevangenis, wachtend op een mogelijke uitlevering. Een aantal uren nadat een Spaanse rechter oordeelde dat McAfee aan de VS mocht worden uitgeleverd werd hij gisteren dood in zijn cel gevonden. McAfee startte McAfee Associates in 1987 en lanceerde eind dat jaar de eerste versie van de antivirussoftware VirusScan.

Eind 2012 werd hij door de politie in Guatemala gezocht in verband met de moord op zijn buurman. Vier jaar later verscheen de documentaire Gringo over het leven van McAfee waarin hij onder andere werd beschuldigd van verkrachting en betrokkenheid bij twee moorden. Sindsdien hielde hij zich onder andere bezig met het promoten van cryptovaluta, waar hij volgens de openbaar aanklager miljoenen dollars mee verdiende. In 2019 liet McAfee weten dat hij op de vlucht was voor de Amerikaanse autoriteiten wegens belastinggerelateerde aanklachten. Uiteindelijk werd hij in oktober vorig jaar in Spanje aangehouden.