Consumentenbond eist 1,5 miljard euro van TikTok wegens privacyschending

De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy eisen een schadevergoeding van 1,5 miljard euro van TikTok wegens het schenden van de privacy van kinderen. Ook moet het bedrijf verzamelde persoonsgegevens verwijderen en zich voortaan aan de wet houden, zo stellen beide organisaties.

Volgens de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy verzamelt TikTok al jarenlang illegaal gegevens van kinderen, zoals profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en andere dingen die kinderen in de app doen. Tevens worden gegevens naar het buitenland gestuurd zonder dat duidelijk is of die daar veilig worden bewaard, aldus de organisaties. Die schatten dat van tussen de 1,2 en 1,6 miljoen kinderen de persoonsgegevens zijn verzameld.

"De handelwijze van TikTok is pure uitbuiting. Het bedrijf verdient honderden miljoenen per jaar over de rug van kinderen. En dat terwijl de privacywet juist voorschrijft dat kinderen extra beschermd zouden moeten worden. Maar daar heeft TikTok lak aan. Het verzamelt stiekem toch allerlei privégegevens van kinderen en gebruikt die voor advertenties, waar het bakken met geld mee verdient. TikTok heeft kinderen tot een product gemaakt", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.