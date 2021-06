Mag ik om kwaliteitsredenen een transparante image proxy draaien van het auteursrecht?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Als geschiedenisblogger gebruik ik veel afbeeldingen. Om opslag te besparen en auteursrechtheffingen te kunnen vermijden, gebruik ik daarbij embedding van externe bronnen. Alleen merk ik dat de kwaliteit van veel bronsites te merken overlaat. Daarom heb ik een kleine proxy op mijn site gebouwd, die transparant test of de afbeelding er is, en zo niet een gecachte kopie van klein formaat. Tevens kan ik zo via versleutelde http (SSL) de afbeelding leveren, iets dat bij veel bronsites helaas nog ontbreekt. Mag dit?

Antwoord: Nee, ik ben bang dat dit auteursrechtelijk problematisch is. Je mag inderdaad externe legaal gepubliceerde afbeeldingen embedden (of iframen, hoe je het maar wilt noemen). Maar dan moet je wel echt zuiver embedden, zeg maar < img src=https://example.com/img.png >. Zo verwijs je de browser naar die externe site en wordt de afbeelding daar opgehaald.

Een transparante proxy wil grofweg zeggen:

Jouw eigen server server probeert de afbeelding op te halen. Als de afbeelding er is, wordt de data daarvan doorgegeven naar jouw bezoeker. Bovendien sla je dan een kopie van die afbeelding op (kennelijk in kleiner formaat). Als de afbeelding er niet is, wordt een bij jou opgeslagen kopie (kennelijk in kleiner formaat) doorgegeven naar jouw bezoeker.

In deze situatie heb je dus een kopie op je eigen site. En als die er niet is, dan wordt de originele afbeelding opgehaald en als kopie doorgegeven.

We noemen dit technisch een proxy, een tussenschakel die het bij A ophaalt en bij B aflevert. Juridisch bestaat die term ook, maar alleen als je informatie van tweeden aan derden geeft. Zodra het je eigen informatie is, of je informatie aan je eigen bezoekers geeft dan ben je per definitie geen proxy of tussenpersoon meer.

De basis hiervoor is art. 6:196c lid 3 BW dat spreekt van "van een ander afkomstige informatie" die "aan anderen op hun verzoek" gegeven wordt. Als je dat doet, dan ben je juridisch een tussenpersoon en niet aansprakelijk voor wat je doorgeeft (of wat je tussentijds opslaat).

Hier zou het argument dan zijn dat de plaatjes van een ander komen en dat jij die aan de lezers geeft met alleen wat technische kwaliteitsverbetering. Echter, dat is dan niet op verzoek van de lezers maar op jouw instructie, jij stopt die plaatjes in je proxy. Dus dat gaat niet op.

Ook met artikel 13a Auteurswet kom je er niet, want dat eist "de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon". Jij bent dan geen tussenpersoon vanwege het argument uit de vorige alinea. Dus nee, dit gaat niet werken.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.