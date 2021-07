AP mocht dwangsom voor afvalsysteem gemeente Arnhem opheffen

De Autoriteit Persoonsgegevens mocht een dwangsom die het de gemeente Arnhem had opgelegd wegens een afvalsysteem in 2019 weer opheffen, zo heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld. De ondergrondse containers in Arnhem beschikten tussen juli 2014 en medio 2017 over een scannersysteem, dat alleen met een elektronische afvalpas met de adresgegevens van de pashouder kon worden geopend.

De verzamelde persoonsgegevens werden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Inwoner van Arnhem Michiel Jonker maakte hier bezwaar tegen omdat hij vond dat op deze manier zijn privacy werd geschonden. Er volgde een lang juridisch gevecht van drie jaar. Na een uitspraak van de voorzieningenrechter in augustus 2017 legde de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder dwangsom op aan de gemeente.

De gemeente had al voor het opgelegd krijgen van de dwangsom besloten om te stoppen met de afvalpas en de ondergrondse containers open te maken. In maart 2019 besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de last onder dwangsom op te heffen. Kort daarna ging de gemeente weer over tot het afsluiten van de afvalcontainers en is er weer een afvalpas nodig om de containers te openen. Daarop diende Jonker een bezwaarschrift in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat door de toezichthouder werd afgewezen.

De Arnhemmer ging hier tegen in beroep, maar verloor de zaak. Daarop spande Jonker hoger beroep aan bij de Raad van State, maar die geeft hem ook ongelijk. Volgens de Raad van State voldoet de verwerking van gegevens met het nieuwe systeem aan de regels en wordt de AVG bij het opheffen van de last niet overtreden. Ook vindt de RvS dat de rechtbank dit oordeel voldoende heeft gemotiveerd.

"Het beginsel van gegevensminimalisatie, dat is opgenomen in de AVG, wordt door de RvS in zijn uitspraak terzijde geschoven met de redenering dat de verwerking van "gewone" persoonsgegevens, zoals een adres, op zich niet altijd verboden is. De RvS zwijgt in dat verband over het vereiste in artikel 5 lid 2 AVG dat de noodzaak van gegevensverwerking moet kunnen worden aangetoond", stelt stichting Privacy First, dat Jonker bijstond in deze zaak.

Volgens de stichting heeft de Raad van State Jonkers argument, dat de effectiviteit van het door de gemeente gevoerde systeem op wezenlijke punten niet is aangetoond, en daarmee ook de noodzaak niet, buiten beschouwing gelaten. De Arnhemmer ziet het oordeel van de RvS meer als een politieke uitspraak. "Als de Raad van State de bedoeling van artikel 8 EVRM, de AVG en artikel 10 Grondwet serieus had genomen, zou dat consequenties hebben voor allerlei overheden die de privacy al jarenlang schenden. Mogelijk deinst de RvS daarvoor terug."

Jonker overweegt om een klacht in te dienen bij het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg. "Om duidelijk te maken dat de manier waarop de Nederlandse rechterlijke macht reële privacy onderuit schoffelt, niet acceptabel is. Maar een Europese rechtsgang is moeilijk. Als de gemeente Arnhem bijvoorbeeld komend najaar definitief zou afzien van het plan om de containers voor de derde keer te gaan afsluiten, dan is het goed mogelijk dat ik in de ogen van de Europese rechter straks geen procesbelang meer heb. Dus dan houdt de juridische weg op."