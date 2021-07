Mandemakers dankzij back-up maandag weer volledig operationeel

De Mandemakers Groep die eerder deze week door ransomware werd getroffen verwacht dankzij een back-up maandag weer volledig operationeel te zijn en de levering van meubels op te starten. Vanwege de aanval besloot het keuken-, badkamer- en meubelconcern de levering van meubels tijdelijk op te schorten. Het is de verwachting dat ook de showrooms van Mandemakers maandag weer telefonisch bereikbaar zijn. Vandaag kwam de telefooncentrale op het hoofdkantoor weer online, meldt Omroep Brabant.

"Mensen van planning en montage maken met met de hand een rooster om er zeker van te zijn dat de juiste planning naar de juiste klanten gaat. Ze werken dubbel zo hard nu", laat marketingdirecteur Wim de Ruiter aan de omroep weten. "We gaan gefaseerd terug naar de oude infrastructuur. We hopen maandag, uiterlijk woensdag, weer volledig up and running te zijn", zegt directeur Robert Coppens.

Eerder werd al bekend dat de aanvallers losgeld van het bedrijf eisten. Of dat is betaald en om wat voor bedrag het gaat wil de Mandemakers Groep niet laten weten. "Over wie de hackers zijn en hoe we hiermee omgaan doen we geen uitspraken", verklaart het bedrijf tegenover het Brabants Dagblad.