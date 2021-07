Coop sluit achthonderd supermarkten in Zweden na aanval op Kaseya

Supermarktketen Coop heeft gisteren na een aanval op softwareleverancier Kaseya bijna alle winkels in Zweden gesloten. Door de aanval crashten de kassasystemen, waarop Coop zich genoodzaakt om meer dan achthonderd winkels in het land te sluiten, melden de Zweedse krant Aftonbladet en de Zweedse televisieomroep SVT. "We kunnen klanten niet laten betalen en daarom de winkels niet open houden", aldus een woordvoerder.

In een eerste verklaring sprak de supermarktketen over een it-aanval op een leverancier waardoor de kassa's niet meer werkten. Later volgde een uitgebreidere reactie aanval waarin wordt verwezen naar de aanval op Kaseya. Dit bedrijf levert software voor managed serviceproviders (MSP), die zo systemen van hun klanten op afstand kunnen beheren.

Via deze software zijn aanvallers erin geslaagd om systemen van zeker tweehonderd MSP-klanten met ransomware te infecteren. Volgens Kaseya zijn wereldwijd minder dan veertig managed serviceproviders getroffen. Aangezien een MSP honderden of duizenden klanten kan hebben is het aantal MSP-klanten die met ransomware besmet zijn geraakt nog onbekend.

Een handvol Coop-supermarkten was gisteren nog wel open en de keten hoopt dat vandaag meer winkels open zullen zijn. Wanneer alle kassa's weer werken is nog onbekend.