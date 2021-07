Kwetsbaarheid in Linux-kernel kan lokale aanvaller rootrechten geven

Door Anoniem: Er zijn inderdaad updates verschenen voor Linux Ubuntu. Zie ook onder het kopje "Details".

https://ubuntu.com/security/notices/USN-5018-1

The Qualys Research Labs discovered a size_t-to-int conversion vulnerability in the Linux kernel's filesystem layer. An unprivileged local attacker able to create, mount, and then delete a deep directory structure whose total path length exceeds 1GB, can take advantage of this flaw for privilege escalation.

Dit probleem werd onder Debian gisteren opgelost: