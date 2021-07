Apple verhelpt lek waardoor wifi-netwerk code op iPhones kan uitvoeren

Apple heeft een beveiligingsupdate voor iOS uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden verhelpt waardoor een aanvaller code op het toestel van gebruikers kan uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer gebruikers verbinding met een malafide wifi-netwerk maken.

Met iOS 14.7 en iPadOS 14.7 heeft Apple voor zover nu bekend 37 beveiligingslekken opgelost. Zestien van deze kwetsbaarheden maken het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code uit te voeren. Dit is onder andere mogelijk bij het verwerken van audio-, pdf- en font-bestanden, alsmede webcontent en afbeeldingen. Het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website is hiervoor voldoende, er is geen verdere interactie van de gebruiker vereist.

In het geval van een kwetsbaarheid in libxml2 is het volgens Apple voor een remote aanvaller mogelijk om willekeurige code op de iPhone of iPad uit te voeren. Verder blijkt dat een lek in het wifi-onderdeel van iOS, aangeduid als CVE-2021-30800, het mogelijk maakt voor een kwaadaardig wifi-netwerk om willekeurige code uit te voeren als een gebruiker er verbinding mee maakt. Verdere details zijn niet door Apple gegeven. Updaten naar de nieuwste iOS-versie kan via iTunes en de Software Update-functie.