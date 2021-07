Politie betrapt verdachten bankhelpdeskfraude op heterdaad in vakantiehuisje

De politie heeft drie mannen die bezig waren met het plegen van bankhelpdeskfraude op heterdaad betrapt in een vakantiehuisje in de provincie Groningen. Door een combinatie van verschillende opsporingstechnieken kon de politie naar eigen zeggen binnenvallen terwijl de verdachten nog telefonisch in gesprek waren met een slachtoffer. Om welke technieken het precies gaat is niet bekendgemaakt.

De aangehouden verdachten zijn een 18-jarige man uit Eelderwolde en twee mannen uit Assen van 25 en 28 jaar. Daarnaast werd in dit onderzoek gisteren nog een vierde verdachte aangehouden, een 17-jarige man uit Groningen. De 18-jarige verdachte wordt naast bankhelpdeskfraude ook verdacht van sim-swapping, witwassen en het afnemen van phishingpanels.

Naast de aanhoudingen heeft de politie ook verschillende locaties doorzocht. Daarbij zijn diverse laptops, telefoons, sieraden, vierduizend euro aan contant geld, een klompje goud en dure merkkleding in beslag genomen. De aangehouden verdachten zitten vast voor verhoor en het onderzoek gaat door. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Bij bankhelpdeskfraude doen oplichters zich voor als bankmedewerker en claimen dat het geld van het slachtoffer niet veilig is en moet worden overgemaakt naar een "kluisrekening". Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wisten criminelen vorig jaar door middel van bankhelpdeskfraude 26,7 miljoen euro te stelen.