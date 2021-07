Mozilla waarschuwt voor controle van bedrijven over IoT-apparaten

Wie een met internet verbonden apparaat aanschaft moet goed stilstaan bij de controle die bedrijven over het apparaat kunnen hebben, zo waarschuwt Mozilla. Aanleiding voor de waarschuwing is onder andere een aanpassing die loopbandfabrikant Peloton recentelijk aan de apparaten bij klanten thuis doorvoerde.

De ruim vierduizend dollar kostende loopbanden van Peloton zijn in combinatie met een veertig dollar kostend abonnement te gebruiken, dat allerlei oefeningen biedt, maar er is ook een optie om zonder bijkomende kosten alleen te hardlopen. Vanwege een ongeluk in de VS waarbij een kind om het leven kwam rolde Peloton een software-update uit die een toegangscode toevoegt.

De update zorgt er ook voor dat de loopband alleen nog met een betaald abonnement toegankelijk is. Eigenaren zonder abonnement kunnen de loopband niet meer gebruiken. Peloton biedt gebruikers de mogelijkheid om drie maanden kosteloos van een abonnement gebruik te maken en werkt aan een oplossing om gratis gebruikers weer toegang te geven, maar het is onbekend wanneer dit is geregeld.

Een ander voorbeeld waar Mozilla naar wijst deed zich recentelijk voor in de Verenigde Staten, toen een energiebedrijf tijdens een hittegolf de temperatuur bij klanten via een slimme thermostaat verhoogde, om zo energie te besparen.

"Zelfs als je geen Peloton bezit kun je in de toekomst te maken krijgen met de kwestie van wie eigenaar van en controle heeft over een connected device na de aanschaf. Nu het aantal met internet verbonden apparaten in huis en kantoor toeneemt moeten particulieren rekeningen houden met een groeiend aantal conflicten met de fabrikanten van connected devices", zegt Mozillas Jen Caltrider.

Volgens Caltrider hebben bedrijven een bepaalde controle over de apparaten die mensen in hun huis hebben staan, zonder dat die dit bewust weten, omdat het in de kleine lettertjes staat die vaak niet worden gelezen. Of bedrijven laten hun klanten extra betalen om van een apparaat gebruik te blijven maken waarvoor ze al veel geld hebben betaald. "Dat is best eng en iets waar we in de toekomst op zullen letten", aldus de Mozilla-medewerker. Mozilla kwam eerder al met een overzicht van de privacyeigenschappen van allerlei IoT-apparaten.