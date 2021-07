Slechts 2,3 procent van alle Twitter-gebruikers heeft 2FA ingeschakeld

Slechts 2,3 procent van alle Twitter-gebruikers heeft tweefactorauthenticatie (2FA) ingeschakeld om het eigen account te beschermen, zo heeft de microbloggingdienst bekendgemaakt. In de meeste gevallen gaat het om 2FA door middel van sms, gevolgd door het genereren van een 2FA-code via een authenticator-app. Het gebruik van een fysieke beveiligingssleutel komt zelden voor.

Twitter stelt dat 2FA één van belangrijkste maatregelen is die gebruikers kunnen nemen om hun account te beschermen. Zo worden verschillende 2FA-methodes door Twitter ondersteund. Daarvan is het ontvangen van een 2FA-code via sms het minst veilig, aangezien deze methode kwetsbaar is voor zowel sim-swapping als phishingaanvallen. Bij authenticator-apps is er volgens Twitter geen risico van sim-swapping, maar bestaat nog steeds het risico van phishingaanvallen. Het gebruik van fysieke beveiligingssleutels is het veiligst, omdat die over ingebouwde bescherming tegen phishingaanvallen beschikken, aldus Twitter.

Van juli 2020 tot en met december 2020 had zo'n 2,3 procent van de Twitter-gebruikers tenminste één 2FA-methode ingeschakeld. Ondanks het kleine percentage nam het aantal gebruikers met 2FA ten opzichte van de vorige periode procentueel gezien met 9,1 procent toe. Bijna tachtig procent van de Twitter-gebruikers maakt gebruik van sms voor het ontvangen van 2FA-codes, 31 procent genereert die via een authenticator-app en een half procent werkt met een fysieke beveiligingssleutel. Twitter laat gebruikers meerdere 2FA-methodes kiezen.

Volgens Twitter laten de cijfers zien dat er meer moet worden gedaan om het gebruik van 2FA te laten groeien. Zo wil de microbloggingdienst onder andere het gemak om 2FA te gebruiken gaan vergroten. "Door 2FA-methodes eenvoudiger en gebruikersvriendelijker te maken zal dit het gebruik aanmoedigen en de veiligheid op Twitter vergroten."