Security Industry Association schrapt camerafabrikant Dahua als lid

De Security Industry Association (SIA), een brancheorganisatie voor wereldwijde aanbieders van beveiligingsoplossingen, heeft de Chinese camerafabrikant Dahua als lid geschrapt. De eveneens uit China afkomstige camerafabrikant Hikvision zou het lidmaatschap zelf hebben opgezegd.

SIA vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan twaalfhonderd bedrijven die in de security-industrie actief zijn. Vorige maand maakte de brancheorganisatie bekend dat Dahua niet langer meer lid was. Daarbij werd verwezen naar de ethische code die SIA sinds juli vorig jaar hanteert. Verdere details over het schrappen van het lidmaatschap van de Chinese fabrikant zijn niet gegeven.

In een reactie tegenover IPVM, een website die over videosurveillance bericht, noemt Dahua de beslissing van SIA ongegrond en stelt dat die genomen is op basis van een plaatsing op de Amerikaanse Entity List. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven geen handel meer drijven met de Chinese camerafabrikant. Dahua kan over een jaar weer een nieuw lidmaatschap bij de brancheorganisatie aanvragen.

Na het schrappen van Dahua als lid heeft de Chinese camerafabrikant Hikvision besloten om zelf te vertrekken. Als reden wordt gegeven dat IPVM, dat ook lid van SIA is, een lastercampagne tegen het bedrijf zou voeren en andere partijen tegen Hikvision zou ophitsen, zo blijkt uit een brief waarover Security Info Watch over beschikt en waarin het bedrijf de beslissing aan de brancheorganisatie bekendmaakt.

In een reactie stelt IPVM dat er een onderzoek naar Hikvision liep voor het schenden van de ethische code van SIA en ook het risico liep om als lid te worden geschrapt, net als Dahua. IPVM noemt daarbij verschillende zaken waar het bedrijf zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Het zou onder andere gaan om het bespioneren van Oeigoeren in China. Iets wat ook in Nederland tot Kamervragen leidde (pdf).