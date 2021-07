NS voorziet alle treinen van toezichtcamera's en wil data tegen overlast inzetten

De NS gaat alle treinen van toezichtcamera's voorzien en wil data tegen overlast gaan inzetten. "Eigenlijk moet een dader van geweld, bedreiging of welke overlast dan ook de gedachte hebben overal in de gaten gehouden te worden op ons grondgebied", zegt Eelco van Asch, lid van de raad van bestuur van NS tegenover De Telegraaf.

Op dit moment zijn er 6500 toezichtcamera's op de stations en hangen er 3500 in de treinen om reizigers in de gaten te houden. Vanaf 2022 zullen door de komst van de nieuwe intercity er honderden camera's bij komen. Via de meldkamer van NS in Utrecht kan er met zo'n tienduizend camera's op stations en in de treinen worden meegekeken.

Sinds vorig jaar mei kunnen reizigers via een speciaal 06-nummer melding doen van overlast. Er kwamen zo'n 2500 meldingen binnen. "Het verbetert niet alleen de veiligheidsbeleving van onze reiziger, het geeft ons ook belangrijke informatie over op welk station of traject vaker overlast is. Die informatie wordt geanalyseerd door onze specialisten, waarna we daar gericht maatregelen kunnen treffen", laat NS via de eigen website weten.