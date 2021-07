AP waarschuwt: smart city kan tot surveillancemaatschappij leiden

Wifi- en bluetoothtracking, cameratoezicht en sensoren die data verzamelen over verkeer of geluid, steeds meer gemeenten maken gebruik van smart city-toepassingen, maar als hierbij de privacy niet wordt gerespecteerd kan dit leiden tot een surveillancemaatschappij waarbij burgers niet meer onbespied over straat kunnen, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via de technologie kunnen persoonsgegevens van burgers worden verwerkt. Zo worden bijvoorbeeld met sensoren of meetapparatuur verkeersstromen en bezoekersaantallen gemeten of uitgaansgebieden gemonitord. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een reeks aanbevelingen voor de ontwikkeling van smart city-toepassingen gepubliceerd (pdf). Volgens de privacytoezichthouder zijn die nodig omdat gemeenten niet altijd voldoende stilstaan bij de privacywetgeving terwijl dit juist bij smart city-toepassingen essentieel is.

"Het gevaar bestaat dat we naar een surveillancemaatschappij gaan waar je niet meer ongedwongen over straat kunt lopen. De inzet van technologie kan gemeenten weliswaar meer inzicht geven in het gebruik van de openbare ruimte, maar dat mag niet zonder stil te staan bij de prijs die de inwoners en bezoekers van die gemeente hiervoor betalen", zegt AP-voorzitter Monique Verdier.

Gemeenten moeten bijvoorbeeld stilstaan hoe het verzamelen van gegevens van burgers in de openbare ruimte zich verhoudt tot hun vrijheid. "Wie kan er allemaal bij die gegevens en waar mogen die voor worden gebruikt? Welke informatie mag aan elkaar worden gekoppeld? De technische mogelijkheden zijn oneindig, maar aan wat ethisch en juridisch toelaatbaar is zit een grens", aldus Verdier.

In de aanbevelingen die de AP doet is onder andere een belangrijke rol weggelegd voor een DPIA (Data Protection Impact Assesment). Hiermee worden de risico's in kaart gebracht en maatregelen om die te mitigeren. Gemeenten moeten een DPIA zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen uitvoeren en vervolgens openbaar maken, zodat burgers weten hoe hun privacy is geborgd.

Verder moet bij de aanschaf van producten en diensten kritisch worden gekeken of deze aan de AVG voldoen en moeten er binnen de gemeente voldoende mensen en middelen zijn voor het organiseren van privacy. Ook adviseert de AP om de kennis van burgers te gebruiken bij het in kaart brengen van de risico's, "Zij kennen hun eigen leefomgeving het best en kunnen meedenken over de gevolgen van een technische toepassing."