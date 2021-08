RIVM gaat rioolwater vaker op aanwezigheid coronavirus monitoren

Het RIVM gaat het rioolwater later dit jaar vaker op de aanwezigheid van het coronavirus monitoren. Vindt de controle nu één of twee keer per week plaats, dat zal in het najaar drie of vier keer worden, zo laat het Rijksinstituut tegenover het AD weten. Hierbij wordt het rioolwater van alle 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland gemonitord.

Vorig jaar begon het RIVM met de controle van het rioolwater op de aanwezigheid van het coronavirus, om zo naar eigen zeggen de verspreiding van het virus te volgen. Sinds januari van dit jaar zoekt het RIVM ook naar nieuwe varianten in het rioolwater. Een deel van het rioolwater wordt hiervoor langere tijd bewaard om op een later moment aanvullend onderzoek mogelijk te maken. "Zo kunnen we terugkijken of een bepaalde variant al eerder aanwezig was" aldus het Rijksinstituut via de eigen website.

Samen met het ministerie van Volksgezondheid en de waterschappen heeft RIVM besloten om het rioolwateronderzoek tot in ieder geval eind 2025 te blijven uitvoeren. De komende tijd gaat het RIVM samen met het ministerie en de waterschappen kijken of het onderzoek kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor het opsporen van andere ziekten, medicijnresten, microplastics, hormonen, drugs, bestrijdingsmiddelen.